Euro de basket féminin: voici comment suivre le premier match des Belgian Cats contre Israël

Les Belgian Cats seront à pied d’œuvre en fin d’après-midi à Tel Aviv contre une formation israélienne qui jouera à domicile en ouverture de l’Euro de basket féminin. Dernière rencontre au programme (17h15) de la journée dans la Shlomo Group Arena, d’une capacité de 3.500 places, sans doute bien remplie, le duel entre Belges et Israéliennes s’annonce déséquilibré. Sur papier.

Côté israélien, pour leur premier Euro depuis 2011, les joueuses de Sharon Drucker sont « prêtes à relever le défi, même s’il va falloir sortir quelque chose de spéciale parce que la Belgique, c’est le haut niveau », a expliqué le coach d’Israël.

Cette rencontre primordiale est à suivre sur Tipik, sur VRT1 mais aussi sur VOOsport World 1.

Les Belges se méfient d’autant qu’elles auront à gérer les attentes placées en elles après deux médailles de bronze dans un Euro (2017 et 2021). « Nous sommes prêtes », a assuré encore l’intérieure flandrienne qui, à l’instar de plusieurs autres cadres (Julie Allemand, Antonia Delaere, Julie Vanloo ou Kyara Linskens) arrivent à maturité, au point de faire dire à leur sélectionneur qu’il est « légitime » de les placer comme favorites.

L’autre rencontre de la poule B (à 14h00) opposera la République tchèque (que les Belges rencontreront vendredi) à l’Italie (adversaire de la Belgique dimanche).

Le premier du groupe rejoint directement les quarts de finale. Le 2e et 3e croisent avec le 3e et 2e de la poule A (Espagne, Lettonie, Monténégro et Grèce) en barrage pour rejoindre le top 8 qui se donne rendez-vous à Ljubjlana (Slovénie) à partir de jeudi prochain.