Diables rouges: tous les joueurs présents à l’entraînement collectif à deux jours du match contre l’Autriche (vidéo)

Les deux attaquants avaient rejoint le groupe mardi soir après leurs dernières obligations remplies auprès de leur club le week-end dernier. Ils figuraient aujourd’hui parmi les 21 joueurs de champ et 4 gardiens qui composeront l’équipe nationale pour les matches à venir contre l’Autriche à Bruxelles le 17 juin et l’Estonie à Tallinn le 20 juin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.

Ce sont l’ensemble des 25 Diables Rouges sélectionnés par Domenico Tedesco qui, comme mercredi, se sont présentés sur la pelouse du centre national du football de Tubize pour l’entraînement de jeudi. Jan Vertonghen, qui avait manqué les entraînements collectifs de lundi et mardi, était bien présent tout comme Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.

Le sélectionneur Domenico Tedesco a devancé les joueurs sur la pelouse, afin de peaufiner avec ses assistants Andreas Hinkel et Thomas Schneider les exercices qu’ils avaient préparés. Wout Faes, Hans Vanaken et Timothy Castagne ont ouvert la voie à leurs coéquipiers, arrivés progressivement sur le pré fraîchement et abondamment arrosé de Tubize.

Comme le soleil, l’ambiance était au beau fixe parmi les Diables Rouges qui avaient le sourire. Pendant que les quatre gardiens partaient de leur côté, les joueurs ont effectué les traditionnels tours de terrain, Vertonghen en tête, avant de se regrouper pour un échauffement composé d’exercices de mobilité, d’étirements dynamiques et de petits jeux avec ballon dans une zone réduite.