Arthur Theate sur sa non-participation à l’Euro espoirs: «Un regret? Oui et non»

S’il y a bien un sujet qui a surpassé tous les autres cette semaine du côté de Tubize, c’est la liste des Diablotins participant à l’Euro Espoirs. Entre un Bakayoko appelé par Jacky Mathijssen puis envoyé chez Tedesco et les quatre éléments – Al-Dakhil, Deman, Vranckx et Openda – qui seront un peu chez les Diables avant de prendre la direction de la Géorgie, cela a davantage ressemblé à de la cacophonie entre Domenico Tedesco et Jacky Mathijssen plutôt qu’à un accord où toutes les parties étaient satisfaites et prêtes à clore le débat. Parmi les profils discutés entre les deux sélectionneurs, il y a notamment eu Arthur Theate.

Prêt à jouer n’importe où

Présent à la Coupe du monde et intégré au giron des Diables rouges où il a été appelé à chaque rassemblement depuis novembre 2021, le défenseur de Rennes entrait encore en ligne de compte pour disputer l’Euro Espoirs. « Les deux sélectionneurs ont discuté de mon profil et ils ont pris une décision ensemble », explique Theate. « Est-ce un regret de ne pas aller à l’Euro ? Oui et non. D’un côté, j’avais envie d’aider mes coéquipiers chez les Espoirs d’autant qu’il y a moyen de se qualifier pour les JO. En même temps, je suis avec les Diables et cela veut dire que le sélectionneur compte sur moi. » Et sur la polyvalence de l’ancien joueur de Bologne.