Orel Mangala veut confirmer avec les Diables rouges: «Je peux faire plus encore»

Orel Mangala n’a cependant jamais été inquiété par le manque de sollicitation. « Je savais que mon tour viendrait », a-t-il assuré. « Contre l’Allemagne, j’ai montré de belles choses. Je peux faire plus encore, mais on s’entraîne pour soigner les faiblesses. » Satisfait de sa saison, il espère être plus productif l’année prochaine et « développer son football. »

En équipe nationale, la concurrence dans le milieu de terrain est féroce. « Cela amène de la motivation. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, et il faut montrer qu’on est présent. Nous sommes conscients de la qualité dans le milieu. Tant mieux pour nous. » Sur et en dehors du terrain, Mangala pourrait revêtir un nouveau rôle dans une période charnière en équipe nationale. « Je connais le rôle de leader », a-t-il assuré, prêt à l’endosser. « J’espère m’installer dans cette équipe nationale. »