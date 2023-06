Tour de Suisse: Evenepoel limite la casse dans l’étape reine, victoire pour Ayuso

Juan Ayuso s’est adjugé la victoire dans la 5e étape du Tour de Suisse cycliste (WorldTour), jeudi. À l’arrivée du parcours de 211 km, entre Fiesch et La Punt, le jeune Espagnol d’UAE Team Emirates a devancé de 54 secondes le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), qui récupère le maillot jaune au détriment de l’Autrichien Felix Gall (AG2R Citroën). Remco Evenepoel a quant à lui limité la casse dans cette étape reine, pointant en 4e position avec 46 secondes de retard sur le leader.

L’étape était marquée par les passages des cols de Furka (hors-catégorie, 16,5 km à 6,4 %) après 22,5 km et de Oberal (1re catégorie, 10,7 km à 5,6 %) après 61 km et surtout le col d’Albula et ses 17,4 km à 6,8 %, classé hors-catégorie, dont le sommet était situé à moins de dix kilomètre de l’arrivée jugée après la descente.

Un groupe d’une vingtaine de coureurs, dont Wout van Aert (Jumbo-Visma), se formait en début de course. Ils étaient encore treize devant au moment d’aborder la dernière ascension du jour, avec 4 minutes d’avance sur le peloton.

L’Italien Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), l’Américain Neilson Powless (EF Education-EasyPost) et le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) se détachaient dans le groupe de tête. Derrière, le maillot jaune Felix Gall (AG2R Citroën) lâchait ses principaux rivaux, le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).