Tour de Belgique: Fabio Jakobsen fait coup double dans la 2e étape, Jasper Philipsen chute dans le final (vidéo)

Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) s’est imposé à Knokke-Heist à l’arrivée de la 2e étape du Baloise Belgium Tour, le Tour de Belgique (2.Pro), jeudi. Le champion d’Europe a devancé son compatriote Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Jasper De Buyst (Lotto Dstny). Jakobsen dépossède Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui a chuté à 4 kilomètres de l’arrivée, du maillot de leader.

Les 175,7 km qui emmenaient le peloton de Merelbeke à la ville côtière ne présentaient aucune difficulté particulière. Six coureurs, Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise), les Néerlandais Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Stijn Daemen (BEAT) et Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) et l’Espagnol Javier Serrano (EOLO-Kometa), composaient l’échappée du jour. Le peloton les reprenait à 34 km de l’arrivée, alors que le kilomètre en or approchait. Mathieu Van der Poel y engrangeait 2 secondes de bonification et revenait à la hauteur de son équipier Jasper Philipsen au classement général virtuel.

A 4 km de l’arrivée, une chute impliquait le leader du général Philipsen et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny), deux des favoris du jour.

Le sprint, qui s’achevait en montée, voyait Fabio Jakobsen afficher sa puissance. Le Néerlandais, 26 ans, décroche la 42e victoire de sa carrière, la 4e de la saison. Il devançait Mathieu van der Poel et Jasper De Buyst.

Jakobsen prend la tête du général devant Van der Poel, qui se trouve dans le même temps que lui. De Buyst est troisième à 7 secondes.

Vendredi, la 3e étape de cette 92e édition est un contre-la-montre individuel de 15,2 km disputé à Beveren.