Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, retrouve l’European Open d’Anvers, six ans plus tard

Pour sa huitième édition, l’European Open d’Anvers (ATP 250) s’est offert une belle tête d’affiche avec la présence assurée, à la mi-octobre, de Stefanos Tsitsipas, 5e joueur mondial ! « Salut les gars, je suis très excité d’annoncer que je vais jouer à l’European Open d’Anvers en octobre », lâche le joueur grec dans une vidéo de promotion. « La dernière fois que j’étais venu jouer le tournoi, c’était en 2017. J’avais 19 ans, ça fait déjà très longtemps… Je me réjouis de revenir, de jouer devant le public anversois et de livrer encore le meilleur de moi-même. On se voit là-bas, à bientôt, la Belgique ! »

Il avait battu David Goffin en quart de finale

Stefanos a raison de rappeler qu’il avait déjà participé à l’European Open. C’était à l’époque où il était encore un « Next Gen », comprenez un jeune grand talent en devenir, il avait 19 ans et était classé au 122e rang mondial. Et, d’emblée, il avait épaté la Lotto Arena en sortant des qualifs et en atteignant les demi-finales, avec au passage une victoire en quart sur… David Goffin (2-6, 7-6, 7-6). « Stefanos a en effet gardé de très bons souvenirs de son expérience anversoise et il a donc rapidement répondu à notre appel », sourit un Dick Norman, directeur de tournoi, ravi de pouvoir déjà annoncer une telle affiche. « Notre objectif est toujours d’offrir à notre public des joueurs pour lequel on aime se déplacer. Par le passé, il y a eu les Murray, Wawrinka, Auger-Aliassime ou Sinner, mais là, avec Stefanos, on passe encore à un autre niveau, avec un top-5 mondial, ancien finaliste en Grand Chelem, un joueur spectaculaire avec son revers à une main et aussi un chouette gars avec une vraie personnalité. »