Qui est donc Julien Maggiotti, le futur joueur du Sporting de Charleroi adulé par les fans de Laval?

On le sait, le Sporting de Charleroi compte voir ce que Julien Maggiotti peut lui apporter dans les semaines à venir en lui « permettant » de faire la préparation estivale au sein du noyau de Felice Mazzù. En effet, un an après avoir recruté gratuitement le milieu de terrain corse à Laval – suite à une clause qui avait permis que le joueur soit libre – avant de le renvoyer en prêt dans la foulée à la formation mayennaise, promue en Ligue 2, le matricule 22 compte cette fois voir sa recrue à l’œuvre dès lundi pour les tests physiques et à partir de mardi sur le terrain. Et ce n’est pas du goût des supporters de Laval, qui espéraient encore voir celui qu’ils surnomment « Zizou » porter le maillot lavallois la saison prochaine.