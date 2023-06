Tour de Suisse: Remco Evenepoel «assez satisfait» malgré ses secondes perdues au classement

Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) a perdu du temps sur ses principaux concurrents dans la bataille pour la victoire finale lors de la troisième et dernière étape de montagne, et la 5e de ce Tour de Suisse (WorldTour) jeudi. Néanmoins, le champion du monde n’était pas déçu, et avait également un avis bien tranché suite aux chutes dans la descente finale.

Evenepoel a concédé 1 : 20 au vainqueur espagnol du jour Juan Ayuso dans l’étape de montagne et 26 secondes au Danois Mattias Skjelmose, de nouveau maillot jaune. Pourtant, l’auto-analyse du champion du monde n’a pas semblé négative après la course : « Je pense que je peux être assez satisfait de ce que j’ai fait », a-t-il déclaré à la presse. « C’était une très longue ascension et une journée très difficile. Mes jambes étaient définitivement mieux qu’hier et avant-hier. Mais j’ai perdu du temps. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Dommage, mais je pense que je peux et dois être heureux. Après dix jours d’entraînement pour une course difficile comme celle-ci, c’est plutôt bien ce que j’ai déjà fait. »