Les Diablotins s’imposent en Israël dans leur dernier match de préparation avant l’Euro U21 (vidéos)

Habitué à aligner un trio défensif, Jacky Mathijssen avait, cette fois, opté pour un quatuor arrière. D’abord composé de Patris, Debast, De Winter et De Cuyper. Puis de Siquet, Debast, Pletinckx et Van der Brempt. Preuve, s’il en est, d’une certaine flexibilité dans le chef des U21. Face à la faiblarde sélection israélienne de Guy Luzon (ex-Standard), la défense n’a pas vraiment été mise en difficulté.

En l’absence d’Al-Dakhil, Deman, Vranckx et Openda – les quatre Diables rejoindront le groupe U21 prochainement–, les Diablotins ont effectué un ultime galop d’essai avant leur entrée en lice à l’Euro. A Tel-Aviv, les joueurs de Jacky Mathijssen l’ont emporté contre la sélection locale grâce à deux frappes de Nicolas Raskin. C’était aussi et surtout l’occasion d’effectuer des derniers réglages. Même si des automatismes doivent encore être trouvés entre certains joueurs, les signaux envoyés sont au vert.

Les Diablotins ont également eu la maîtrise du ballon pendant toute la rencontre. Dans le premier acte, Charles De Ketelaere, brassard de capitaine autour du bras, a fait étalage de son aisance technique et de sa vista. Le Milanais a notamment offert deux ballons de but à Largie Ramazani qui n’a pu en faire bon usage. Pour l’ancien Brugeois, les automatismes avec ses partenaires offensifs (re)viendront assurément avec le temps.

Après la pause, sept changements ont été effectués. Même Arne Engels, arrivé tardivement mercredi, a eu droit à un peu de temps de jeu. La montée au jeu de Mickey Balikwisha, surtout, a fait beaucoup de bien dans les combinaisons et dans la recherche d’espace. La différence, elle, est venue à deux reprises du pied gauche de Nicolas Raskin. Le Liégeois a décoché deux frappes, toutes deux après un service de Ramazani, qui ont trouvé le chemin des filets (51 et 65e). Malheureusement pour lui, son deuxième but a finalement été attribué à Gandelman, auteur d’une déviation dans sa propre cage.