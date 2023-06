Dans LéNA cette semaine: «Le regard sur lui est complément erroné», regrette la mère de Kylian Mbappé

Des chaussures de football sont exposées en vitrine tandis que des cadres à l’effigie de Kylian Mbappé attendent d’être accrochés. Rien de tape-à-l’œil. Dans les bureaux de la société KEWJF, qui s’occupe de tout ce qui entoure le phénomène français, règne une ambiance familiale.

Fayza, ancienne handballeuse professionnelle désormais plus connue pour être la mère et l’agent de Kylian, s’est longtemps refusée à toute interview. Fin mai, elle acceptait pourtant d’accorder une entrevue au Matin Dimanche. Peut-être pour couper court à certains fantasmes autour de son fils. « Les personnes portent un regard sur Kylian ou sur nous qui est complètement erroné », regrette-t-elle. « Au début, vous vous efforcez de démentir puis, au bout d’un moment, vous arrêtez. D’une part, c’est fatigant. Et, d’autre part, vous finissez par y passer votre temps. »

« A l’époque », se souvient-elle, « quand Kylian avait 12 ans, mon mari et moi négociions avec un président dont je tairais le nom. Il comparaît mon fils, en disant à ses collaborateurs devant nous : “Vous me demandez d’investir tant d’argent sur cette Ferrari, vous avez intérêt à la mettre sur le circuit.” On ne parlait plus d’humain, mais j’en ai déduit que plus ils paieraient Kylian cher, plus ils feraient attention à lui. L’argent était alors simplement un moyen de protéger mon fils. On nous a toujours fait passer pour une famille vénale, or l’argent a toujours été secondaire. »

« D’accord, Kylian est une star », conclut-elle, « et il apprécie ce standing-là. Mais à la maison, c’est juste Kylian. Il n’a pas de traitement de faveur. »

