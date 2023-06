Les Diables rouges au complet à l’entraînement à la veille du match contre l’Autriche (vidéo)

Comme mercredi et jeudi, tous les 25 Diables Rouges de la sélection de Domenico Tedesco étaient présents vendredi matin, à Tubize, pour le dernier entraînement avant le match de qualification à l’Euro de samedi soir contre l’Autriche, à Bruxelles. Jan Vertonghen, qui avait manqué les entraînements collectifs de lundi et mardi, était donc à nouveau présent, tout comme Romelu Lukaku et Michy Batshuayi.

Les deux attaquants n’ont rejoint la sélection que mardi soir après avoir joué un dernier match avec leur club le week-end passé. Lukaku avait disputé la finale de la Ligue des Champions, Batshuayi celle de la coupe de Turquie. Ils figurent parmi les 21 joueurs de champ et 4 gardiens appelés pour les matchs de qualification à l’Euro contre l’Autriche (samedi à Bruxelles) et en Estonie (mardi prochain à Tallinn).

Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman, Loïs Openda et Aster Vranckx, sélectionnés pour l’Euro espoirs, se sont à nouveau entraînés avec les A. Une fois que Tedesco donnera son feu vert, ils rejoindront les U21.