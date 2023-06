Quel capitaine pour les Diables rouges après le forfait de Kevin De Bruyne? «On a deux options, on prendra une décision ce vendredi soir»

Les Diables rouges accueillent l’Autriche ce samedi au Stade Roi Baudouin, dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. En l’absence de Kevin De Bruyne, qui s’est blessé lors de la finale de la Ligue des champions, l’incertitude règne concernant l’identité du joueur qui portera le brassard de capitaine.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Domenico Tedesco a indiqué que la décision n’avait pas encore été prise, même s’il n’y avait que deux candidats pour le poste de capitaine. « On a deux options : Courtois et Lukaku. On prendra une décision ce vendredi soir », a déclaré le sélectionneur fédéral ce vendredi.