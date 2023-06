Timothy Castagne, relégué avec Leicester, évoque son avenir: «Je cherche un club du top»

Timothy Castagne était le couteau suisse de Roberto Martinez. Piston droit, piston gauche, défenseur central dans un système à trois ou back dans une défense à quatre, le joueur de Leicester City a cumulé les postes depuis ses débuts en Ecosse en septembre 2018. Il devrait en être tout autrement avec Domenico Tedesco. Même si son mandat n’a pas commencé depuis très longtemps – il coachera son troisième match contre l’Autriche –, le sélectionneur des Diables rouges voit en Castagne son back droit attitré.

Au sein d’un quatre arrière qui a déjà montré des choses encourageantes en mars que ce soit en Suède ou en Allemagne. De quoi s’attendre à ce que le quatuor (NDLR : Castagne, Faes, Vertonghen, Theate) soit reconduit au moins pour cette première joute à domicile depuis septembre 2022. « Jouer avec une défense à quatre, cela permet de changer plus facilement de dispositif en cas de nécessité car c’est plus malléable qu’une défense à cinq », avance Castagne avant de se pencher sur son cas personnel. « Avec l’ancien sélectionneur, je jouais parfois à gauche, parfois à droite. Ici, et on a discuté avec le coach, je suis davantage assigné à la position à droite. Je sais aussi que si je ne performe pas, quelqu’un prendra ma place. »

Castagne veut poursuivre sa carrière en Angleterre

Un impondérable de la vie des sportifs de haut niveau. Tout comme la relégation. Avec les trois autres Diables – Faes, Praet et Tielemans –, c’est le sort connu par Castagne avec Leicester. Au terme d’une saison chaotique et plusieurs changements de coachs, le champion 2016 a basculé en D2. Une destination que ne veut pas l’ancien joueur de Genk et de l’Atalanta. A l’instar d’un Youri Tielemans – il a déjà paraphé un contrat à Aston Villa –, le latéral droit compte aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. « C’est sûr qu’il y aura un choix à faire », avance-t-il sans se cacher. « Avec mon agent, je cherche des clubs du top même si cela constitue un risque. Si vous attendez trop longtemps le bon club, vous pouvez vous retrouver sans rien. »

Dans son entourage, on estime que rien ne presse pour le moment. D’autant que le marché anglais a pour habitude d’accélérer ses transactions au coeur de l’été plutôt qu’au début du mercato. C’est d’ailleurs là-bas que Castagne devrait poursuivre sa carrière. Annoncé du côté de l’Italie, le défenseur restera plus que probablement outre-Manche où il évolue depuis trois saisons.

Il a déjà été question d’Arsenal – formation synonyme de Ligue des champions qu’il a déjà disputée avec l’Atalanta – mais Castagne jouit de nombreux intérêts et aura certainement le choix de sa prochaine destination.