Manu Leroy, CEO ad intérim de l’Union belge: «Il est logique que Tedesco se soit demandé où il était tombé»

Le CEO ad intérim revient sur les longs mois de crise que vient de traverser l’Union belge. Mais les finances en positif malgré les crises sanitaire et énergétique, le contact rétabli avec la Pro League, et surtout le passage de témoin très bien amorcé entre deux générations de Diables ouvre de nouvelles perspectives.

Coin exposé plein sud, dans le restaurant du Centre national de Tubize, pour un petit-déjeuner à l’heure où les bureaux grouillent déjà de monde. L’espace d’une heure, Manu Leroy met sur pause : son agenda, les sollicitations de ses collaborateurs et son portable. Pour un échange sincère entre le café, l’omelette du chef, le croissant… et le énième café. Un état des lieux sur ce qui, malgré l’achèvement des travaux et le déménagement voici deux ans déjà, est redevenu un chantier.

Manu Leroy, l’Union belge vient de traverser deux mois d’une tempête pratiquement continue avec le limogeage de son CEO Peter Bossaert le 22 mars et la démission du président Paul Van den Bulck le 19 mai. Comment sort-on de ce double épisode quand on l’a vécu, comme vous, en première ligne ?