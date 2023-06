Passionné mais «envahissant»: qui est vraiment Carl Hoefkens, le nouvel entraîneur du Standard ?

À 44 ans, Carl Hoefkens est un entraîneur encore relativement jeune, dans le corps et dans la tête, dans son parcours de manager, aussi, puisque ses sept mois passés à Bruges cette saison constituaient là une première expérience comme T1.

Vingt-deux caps avec les Diables rouges, plus de 400 matches en Belgique et près de 150 en Angleterre, pour la plupart en deuxième division avec Stoke et West Brom, l’ancien joueur formé au Lierse a décidé de transmettre son savoir aux plus jeunes dès 2018, deux ans après la fin actée de sa carrière professionnelle, en intégrant le centre de formation du FC Bruges. C’est avec les U18 et les U21, en dirigeant une prometteuse équipe du Club NXT entre 2019 et 2022, que son travail fut remarqué par sa direction. « Je suis un homme de la maison », se targuait-il- l’été dernier, lors de sa nomination comme entraîneur principal à la tête des champions de Belgique en titre, à l’époque.

Car oui, alors que Philippe Clement a longtemps attendu que le Club lui donne sa chance, notamment lorsque l’heure de la succession de Michel Preud’homme était arrivée, Carl Hoefkens, lui, a gravi les échelons plus rapidement en succédant à Alfred Schreuder, soutenu par Rik De Mil et Paul Okon, ses assistants. En misant sur l’ancien défenseur brugeois (2009-2013), Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe avaient choisi la solution de facilité, pratique et économique, avec la conviction que de toute façon, les Blauw en Zwart n’avaient pas grand-chose à perdre à l’aube de la saison 2022-2023.

Leverkusen, Porto, Atlético : tous sont tombés facce à lui !

En remportant la Supercoupe face à Gand, en battant Genk lors de la première journée et en enchaînant huit victoires lors de ses dix premières sorties, Carl Hoefkens avait marqué les esprits en début de saison. Pas seulement sur la scène belge, mais aussi et surtout en Ligue des champions : Leverkusen est tombé au Jan Breydel, puis Bruges a étrillé Porto sur son terrain (0-4) avant de surprendre l’Atlético Madrid (2-0), la qualification (historique) pour les huitièmes de finale était déjà acquise après trois journées. Suffisant, évidemment, pour couvrir les quelques couacs survenus en Jupiler Pro League (Eupen, Zulte, Standard, Westerlo). À quoi bon, n’est-il pas normal, finalement, de payer chez soi les efforts consentis à l’étranger ?

Malheureusement, en ne parvenant plus à gagner avant après la coupure liée au Mondial qatari, après la gifle reçue par Saint-Trond en Coupe de Belgique (1-4) et les 12 points de retard au classement sur le leader genkois, la tête de Carl Hoefkens sera coupée par sa direction le 28 décembre, après seulement 27 matches dirigés. Avec, toujours aujourd’hui dans le giron brugeois, l’intime conviction d’une décision hâtive, ou en tout cas irréfléchie au regard du choix posé par la suite (Scott Parker sera incapable de faire revivre le vestiaire durant son passage).

Affecté mentalement par cette décision, il se dit que Carl Hoefkens a mis un peu de temps à relever la tête en début d’année. Son CV qui ne tient toujours que sur une page a tout de même séduit plusieurs clubs, dont le Standard donc. Une intelligence au-dessus de la moyenne selon ses ancien coéquipiers, passionné, toujours debout le long de la ligne de touche pour arranguer ses joueurs, l’ex-Diable rouge au sang chaud devrait rapidement être adopté par Sclessin, même si seuls les résultats dicteront les opinions.