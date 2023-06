Ben Helfgott, rescapé de l’Holocauste et sportif olympique britannique, est mort à 93 ans

Ben Helfgott, un des survivants britanniques de l’Holocauste les plus connus, devenu haltérophile et deux fois sélectionné pour les Jeux olympiques est mort vendredi à 93 ans. Son décès a été annoncé par l’association 45 Aid Society qui soutient les rescapés de la Shoah et dont Helfgott était un membre fondateur.

« Ben a survécu au pire de l’humanité. Son héritage est le triomphe ultime sur les ténèbres », a réagi le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur Twitter.

Né en Pologne dans une famille juive en 1929, Ben Helfgott a connu le ghetto après l’invasion du pays par les nazis au début de la Deuxième guerre mondiale.

Il a survécu aux terribles conditions de détention dans deux camps de concentration et un camp de travail, mais a perdu presque tous ses proches dans le génocide et est arrivé au Royaume-Uni seul après la guerre, âgé de 15 ans.