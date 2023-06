Vincenzo Ciuro: «RTL veut prolonger la Ligue des champions et encore enrichir son offre vélo avec de nouvelles courses»

Football, cyclisme, hockey, tennis, padel…: RTL a considérablement enrichi son offre sportive ces 12 derniers mois. Son chef, Vincenzo Ciuro, dresse le bilan et, surtout, dévoile les ambitions de la chaîne privée…

Il y a tout juste un an, vous arriviez sur RTL en tant que Chef des sports. Votre bilan ?

Il est forcément positif. La saison a été très dense. Une stratégie et un plan avaient été établis pour cette première année. Nous les avons respectés. Souvenez-vous : lors de la rentrée d’août 2022, j’étais interpellé sur le fait qu’il n’y avait que du football sur RTL. Ma réponse à l’époque : nous allions ajouter un « s » à « RTL Sport ». Et on l’a fait ! Avec du tennis, du padel, du cyclisme, des sports de combat, du hockey… Nous avons acheté énormément de droits. Je pense aussi que nous avons donné pas mal de plaisir à l’amateur de sports. Nous devenons une référence en sports.