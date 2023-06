Nafi Thiam de retour à la compétition à Ratingen: «On ne jugera pas des mois de travail sur cette première compétition»

De retour ce week-end à Ratingen pour disputer 5 des 7 épreuves de l’heptathlon, la Liégeoise entend tracer sa route et tester de nouvelles choses sans forcément tenir compte de la concurrence pourtant féroce d’Anna Hall, entre autres. À deux mois des Mondiaux de Budapest, elle affirme travailler aussi et avant tout sur le long terme.

Cent-et-six jours après avoir remporté l’or et s’être emparée au passage du record du monde du pentathlon lors des championnats d’Europe indoor à Istanbul, Nafissatou Thiam va enfin renouer avec la compétition, samedi et dimanche. Alors qu’on l’avait plutôt attendue du côté de Götzis, c’est finalement à Ratingen, modeste bourgade située dans la banlieue de Düsseldorf, qu’elle se testera sur « seulement » 5 des 7 épreuves prévues au programme (100 m haies, poids et 200 m samedi, longueur et javelot dimanche), délaissant la hauteur et le 800 m. Alors que sa grande carcasse ne passe pas inaperçue dans la ville, drainant avec elle un intérêt médiatique sans précédent pour ce petit meeting, Nafi semble détendue, sans pression. Presque détachée des événements alors qu’elle entame sérieusement la dernière ligne droite vers son objectif principal de l’été, les Mondiaux de Budapest prévus dans deux mois (19-27 août).