Qualifications Euro 2024: l’Angleterre sans difficulté face à Malte et Teuma, la France bat la modeste équipe de Gibraltar 3-0

La France, l’Angleterre et la Suisse ont respectivement battu Gibraltar, Malte et Andorre vendredi, remportant chacune leur troisième victoire en autant de matchs dans les qualifications à l’Euro 2024 et se classant en tête de leur groupe.

Dans le groupe B, la France n’a fait qu’une bouchée de Gibraltar. Les Bleus ont vite ouvert le score (3e) grâce à une tête d’Olivier Giroud. Mbappé sur pénalty (45e+3) et un autobut de Mouelhi (78e) ont permis à la France de creuser l’écart. Dans l’autre match du groupe, la Grèce a battu l’Irlande 2-1 et est désormais deuxième du groupe B.

Le scénario était identique dans le groupe C, où l’Angleterre se déplaçait chez le petit poucet maltais. Les Three Lions ont profité d’un but contre-son-camp d’Apap (9e) pour ouvrir le score. Alexander-Arnold (28e), Kane (31e) et Wilson (83e) ont alourdi la marque. Dans l’autre match, l’Ukraine, menée 2-0 par la Macédoine du Nord, a renversé le match pour s’imposer 2-3. Les Ukrainiens sont deuxièmes avec trois points.

Dans le groupe D, la Turquie s’est imposée en Lettonie (2-1) et a pris la tête du groupe avec six points, alors que l’Arménie a battu le Pays de Galles (4-2).

Dans un groupe H équilibré, la Finlande et le Kazakhstan ont battu respectivement la Slovénie (2-0) et Saint-Marin (0-3). Ils partagent la tête du groupe avec la Slovénie (6 points chacun). Le Danemark a remporté sa première victoire en trois matchs, battant péniblement l’Irlande du Nord (1-0).