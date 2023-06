Intermarché-Circus-Wanty, 3e équipe à se retirer du Tour de Suisse après le décès de Gino Mäder

Mäder, 26 ans, a succombé à ses blessures vendredi après avoir été victime d’une lourde chute la veille dans la descente du col de l’Albula. La 6e étape vendredi avait été neutralisée et le peloton avait parcouru en silence les 20 derniers kilomètres, formant un cortège quelques mètres en retrait des six coéquipiers de Gino Mäder, qui ont franchi la ligne sous les applaudissements des spectateurs.

« Suite à l’accident tragique de Gino Mäder et après consultation de nos coureurs et de notre personnel, nous avons décidé de nous retirer du Tour de Suisse », a indiqué Intermarché-Circus-Wanty sur les réseaux sociaux. « Notre priorité est de respecter le bien-être de nos coureurs. »

Après Bahrain Victorious et Tudor Pro Cycling, Intermarché-Circus-Wanty est la troisième équipe à annoncer qu’elle ne prendra pas le départ de la septième étape du Tour de Suisse (WorldTour). Le décès du coureur suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious) a également profondément affecté l’équipe belge du WorldTour.

La 7e étape du Tour de Suisse entre Tübach et Weinfelden aura bien lieu samedi et le vainqueur sera le premier coureur à passer la ligne, mais « le chronométrage pour le classement général aura lieu 18.8 kilomètres avant l’arrivée », soit juste après la dernière ascension du jour, ont annoncé vendredi soir les organisateurs. La 8e et dernière étape se déroulera dimanche de Saint-Gall à Abtwil sous forme de contre-la-montre.