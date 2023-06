Tour de Suisse: Remco Evenepoel remporte la septième étape en solitaire et rend hommage à Gino Mäder (vidéo)

Remco Evenepoel a remporté la 7e étape du Tour de Suisse (WorldTour), samedi, après 183,5 km entre Tübach et Weinfelden. Le coureur de la Soudal-Quick Step s’est imposé en solitaire, avant que Wout van Aert (Jumbo-Visma) ne règle le sprint du peloton devant le Français Bryan Coquard (Cofidis). Le Danois Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) conserve le maillot de leader après que les temps pour le classement général ont été pris à 25 kilomètres de l’arrivée.

Skjelmose devance donc l’Autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën) de 8 secondes. L’Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) suit à 18 secondes, devant Remco Evenepoel à 46 secondes du leader.

Au lendemain du décès de Gino Mäder (Bahrain Victorious), cette étape se déroulait dans des circonstances particulières. Trois équipes (Bahrain Victorious, Intermarché-Circus-Wanty et Tudor) se sont retirées de la course. Plusieurs coureurs d’autres équipes ont pris la décision individuelle de ne pas partir, à l’image des Suisses Stefan Kung (Groupama-FDJ), Marc Hirschi (UAE Emirates), Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et Michael Schär (AG2R-Citroën).

Les organisateurs avaient également décidé que les temps pour le classement général seraient pris à 25 kilomètres de l’arrivée, soit avant la dernière ascension du jour. Le peloton est arrivé groupé et aucune différence n’a donc été faite au classement.

Remco Evenepoel a attaqué à 17 kilomètres du terme. Le champion du monde a rapidement creusé un écart décisif et est allé s’imposer en solitaire pour enlever la 44e victoire de sa carrière, la 7e de la saison. Wout van Aert a remporté le sprint du peloton, devant Bryan Coquard.