«Il est prévisible»: Kylian Mbappé se fait tacler par une légende du football sud-américain

En mai 2022, Kylian Mbappé avait accordé à une interview à TNT Sports après sa prolongation au Paris Saint-Germain. Il évoquait ainsi le niveau du football sud-américain : « L’avantage qu’on a, les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations, estimait alors l’attaquant parisien. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent. »

Cette phrase a fait couler beaucoup d’encre d’autant plus que sept mois plus tard, l’Argentine a battu la France en finale de la Coupe du monde et ce malgré un triplé de Kylian Mbappé. José Luis Chilavert n’a pas oublié les paroles de l’attaquant français, plus d’un an après. Candidat à l’élection présidentielle dans son pays, le portier du Paraguay s’en est pris à Kylian Mbappé dans l’émission « Futbol de los grandes ».

Il fustige ainsi : « Regardez ce qu’a dit Mbappé, que l’Amérique du Sud ne pratique pas un bon football ou qu’il n’y a pas un bon niveau. J’aimerais le voir courir en altitude à La Paz ou à Quito, ou jouer à l’extérieur au Brésil. Ici, il serait un joueur moyen, il est prévisible. Il est évident qu’il a un avantage avec sa vitesse, mais avec un défenseur qui lui souffle dans le cou, nous pouvons le contrôler calmement. »