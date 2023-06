Athlétisme: une rentrée globalement satisfaisante pour Nafissatou Thiam à Ratingen

C’est sous un soleil généreux, limite accablant que Nafissatou Thiam a bouclé samedi en fin d’après-midi la première de ses deux journées de reprise lors de l’heptathlon de Ratingen (Allemagne), dont elle ne dispute que 5 des 7 épreuves prévues au programme.

En terminant première de sa série du 200 m (et 4e de toutes les participantes) en 24.45 mais avec un vent défavorable de 1,6 m/s, la Namuroise a échoué à 6 centièmes de seconde de son record personnel de 24.37 qu’elle avait établi le 18 mai 2019 à Gaurain-Ramecroix puis égalé le 28 mai 2022 à Oordegem. Pourtant, pour cette compétition de reprise qui s’assimile tout de même davantage – pour elle… – à un entraînement grandeur nature qu’à une réelle compétition sous pression, la Namuroise peut tout de même tirer un bilan globalement satisfaisant de son entrée en matière, 106 jours après avoir conquis le titre de championne d’Europe assorti du record du monde du pentathlon indoor à Istanbul, début mars.

Plus tôt dans la journée, Thiam s’était en effet imposée dans sa série du 100 m haies, franchissant la ligne d’arrivée en 13.38, à 17 centièmes de secondes de son record personnel et malgré un vent défavorable (- 0.8 m/s). Elle n’avait plus couru aussi vite pour une reprise en plein air depuis 2017. Un peu plus tard, elle s’était également imposée au lancer du poids avec un jet plus qu’appréciable à 15m20, elle qui avait par exemple lancé le poids à 15m03 puis 14m95 lors des championnats du monde puis d’Europe en 2022 à Eugene puis Berlin. Dimanche, Thiam se testera encore au saut en longueur ainsi qu’au lancer du javelot, faisant l’impasse sur le 800 mètres final.

Michaël Van der Plaetsen : « On sent que Nafi est sur la bonne voie »

A l’issue de la première des deux journées de cet heptathlon, l’entraîneur de Nafissatou Thiam, Michaël Van der Plaetsen, tirait lui aussi un bilan plus que satisfaisant. « Même si, comme on l’avait déjà dit vendredi, on ne va pas tirer de conclusions hâtives après un premier jour, il y a pas mal de positif dans ce que Nafi a produit aujourd’hui, expliquait-il. Le négatif, on ne va pas trop insister dessus et le garder pour nous. On est dans un processus de progression constante mais lente, avec pas mal de petites choses à régler et pour objectif de s’améliorer sur le long terme. Mais on sent aussi qu’elle est sur la bonne voie. Les championnats du monde, ce n’est que dans deux mois ! Sur les courses, elle a été très rapide mais c’est juste dommage qu’il y avait un vent de face tant sur 100 m haies, où elle m’a étonné dès le départ, que sur 200 mètres, où elle s’est approchée de son record personnel. Au poids, je l’ai trouvée assez consistante, s’approchant d’abord des 15 mètres puis les franchissant en s’améliorant à chaque essai. C’est de bon augure pour la suite. »