Le splendide hommage de Remco Evenepoel à Gino Mäder: «Je voulais gagner pour lui»

Comment poursuivre la course cycliste dans ce contexte de deuil ? La question fut posée aux coureurs par leurs directions sportives respectives. Chez Groupama, par exemple, certains n’ont pas voulu prendre le départ. Et après Bahrein, qui avait annoncé son retrait dès vendredi soir, les formations Tudor et Intermarché ont choisi de faire de même. Chez les autres, c’était au cas par cas, comme dans le camp de Soudal-Quick Step. En tout, 37 coureurs ne prirent pas le départ de l’avant-dernière étape, dont le Namurois Sylvain Moniquet, malade.