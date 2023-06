Rebondissement dans le transfert de Loïs Openda à Leipzig?

Le transfert de Loïs Openda à Leipzig aurait-il pris du plomb dans l’aile ces dernières heures ? Alors que le Diable rouge se prépare à affronter l’Autriche avec notre équipe nationale, le club allemand désespère de trouver un accord avec son club, le RC Lens. Leipzig, qui serait d’ores et déjà parvenu à un accord sur les termes d’un contrat avec l’attaquant belge, aurait formulé une offre de trente millions d’euros, plus cinq en bonus. Offre qui aurait été refusée par le club français, qui en réclamerait plus.

Frustré de ne pas trouver de terrain d’entente avec le deuxième de Ligue 1, le troisième de Bundesliga se tournerait alors vers d’autres pistes pour renforcer sa ligne offensive. Selon les médias allemands, le club serait entré dans la danse pour tenter d’attirer Marcus Thuram. En fin de contrat au Borussia Mönchengladbach, l’international français est particulièrement convoité. L’attaquant de 25 ans était déjà en négociations avec le PSG et l’AC Milan, mais aucun accord n’avait encore été trouvé.

Le RB Leipzig s’est donc invité à la table des négociations, en espérant trouver en Marcus Thuram un remplaçant idéal à Christopher Nkunku, qui rejoindra Chelsea cet été. Reste toutefois à se mettre d’accord sur le plan financier, car le fils de Lilian Thuram, qui réclamerait une prime à la signature de dix millions d’euros, serait particulièrement gourmand à ce niveau.