Les Diables rouges concèdent le nul à domicile contre l'Autriche malgré un but de Romelu Lukaku (1-1, vidéos)

La Belgique a été tenue en échec 1-1 par l’Autriche lors de la 3e journée du groupe F des qualifications pour l’Euro 2024, samedi à Bruxelles. Les Autrichiens, qui ont ouvert la marque sur un autogoal d’Orel Mangala (22e), restent leaders avec 7 points devant les Diables, qui comptent quatre points en deux sorties grâce au but égalisateur de Romelu Lukaku (61e). Suivent la Suède avec 3 points et l’Estonie et l’Azerbaïdjan avec une unité.

Les Autrichiens ont pris un départ en trombe et se sont approchés à plusieurs reprises du but belge, sans inquiéter toutefois Thibaut Courtois. Après un début laborieux, les Diables ressortaient mieux, mais ils ont alors subi l’ouverture du score sur un corner de Patrick Wimmer, quand Michael Gregoritsch, totalement démarqué.à l’autre bout du rectangle, a décoché une frappe que Mangala a déviée dans son but (22e, 0-1).