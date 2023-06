Superbe moment avant Belgique-Autriche: mis à l’honneur pour sa 100e avec les Diables, Thibaut Courtois a reçu le trophée des mains… de sa future épouse (photos)

Avant le coup d’envoi du match entre la Belgique et l’Autriche, Thibaut Courtois a été honoré pour sa 100e sélection dans un stade Roi Baudouin en ébullition. Sa fiancée Mishel Gerzig lui a remis un trophée.

Le gardien avait déjà atteint sa 100e sélection lors de la Coupe du monde au Qatar, et a conquis sa 102e cape samedi soir. Il a également été intronisé sur le Walk of Fame du football belge, devant le bâtiment fédéral de Tubize. Contrairement à ses coéquipiers, ce ne sont pas ses pieds mais ses mains qui ont été coulées dans une plaque de bronze. « Le fait de pouvoir représenter les Diables Rouges et d’atteindre les 100 sélections est un rêve qui est devenu réalité », a déclaré Courtois.