Domenico Tedesco après le partage des Diables face à l’Autriche: «C’est dommage, car on méritait ce deuxième but…»

La Belgique a été tenue en échec 1-1 par l’Autriche lors de la 3e journée du groupe F des qualifications pour l’Euro 2024, samedi à Bruxelles. Les Autrichiens, qui ont ouvert la marque sur un autogoal d’Orel Mangala (22e), restent leaders avec 7 points devant les Diables, qui comptent quatre points en deux sorties grâce au but égalisateur de Romelu Lukaku (61e).

Après cette rencontre, Domenico Tedesco a analysé la rencontre au micro de la RTBF. Partagé entre le soulagement d’être revenu au score et la déception de ne pas avoir fait trembler les filets plus que ça, le sélectionneur national a tiré les leçons de cette joute. « C’est vraiment dommage de ne pas avoir remporté cette rencontre car je pense qu’on méritait ce deuxième but, surtout au vu de ce qu’on a montré en seconde période. Mais, après avoir été mené, j’estime que ce partage n’est pas une mauvaise chose. On voulait les attirer vers le milieu de terrain, car c’est une équipe très compacte dans ce secteur. C’est pour cette raison que Castagne avait pour consigne de rentrer dans le jeu dès qu’il le pouvait. Mais on a manqué d’intensité, surtout en perte de balle. C’est un domaine dans lequel on doit absolument progresser, et on en a eu la preuve ce soir. Il faudra aussi travailler les situations de contres, on aurait pu mieux gérer certaines d’entre elles en se montrant plus patient. Mais, malgré tout, on a eu les occasions, donc on aurait dû marquer plus… »