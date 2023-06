Le sélectionneur de l’Autriche est satisfait après le match nul contre la Belgique: «Nous devons nous en contenter»

« Nous aurions bien sûr aimé prendre les trois points, mais nous sommes satisfaits du match nul », a déclaré le sélectionneur autrichien après la rencontre. « Il y a eu assez d’occasions de part et d’autre, mais nous avons pris un point et nous devons nous en contenter. J’espère que les trois points suivront contre la Suède ».

Le coach autrichien Ralf Rangnick et ses joueurs ont pris un excellent départ dans les éliminatoires de l’Euro 2024, avec sept points en trois rencontres et un match nul lors du déplacement en Belgique samedi soir. Mardi, la Suède se rendra à Vienne.

Les Diables Rouges n’ont pas cédé dans la première demi-heure, malgré un départ fulgurant de l’Autriche. C’est d’ailleurs ce qui leur a permis de prendre l’avantage à la 22e minute, avec un peu de chance sur un but contre contre-son-camp d’Orel Mangala. « Nous avons très bien commencé le match et ensuite, nous aurions dû mieux jouer nos contres, ce qui nous aurait permis de doubler la mise. Par la suite, la Belgique est mieux entrée dans le jeu et le match a connu des hauts et des bas. »