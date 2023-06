Tour de Suisse: le directeur se défend après sa décision de maintenir la course suite au décès de Mäder

Le Tour de Suisse (WorldTour) s’est poursuivi samedi après le décès du coureur suisse Gino Mäder, survenu la veille. Malgré les critiques envers la décision, le directeur de la course Olivier Senn a défendu sa position délicate.

« En interne, nous avons bien discuté de tout », a-t-il expliqué après la 7e et avant-dernière étape, remportée en solitaire par le champion du monde Remco Evenepoel. « Il y a eu des avis différents et nous les respectons. Chacun gère cela différemment. Il n’y a pas non plus de bonne décision. Nous espérons que c’est la moins mauvaise ».

La décision de continuer à rouler a été prise dans la nuit de vendredi à samedi, juste après minuit. La famille de Mäder a accepté de continuer. « Ils sont heureux que la course puisse continuer. Cela aurait été une erreur de l’arrêter complètement », a déclaré M. Senn. « Ce fut l’une des décisions les plus difficiles à prendre. »

L’équipe de Gino Mäder, Bahrain Victorious, ainsi que Tudor et Intermarché-Circus-Wanty ont choisi de ne pas prendre le départ de l’étape de samedi. Dix-sept autres coureurs ont également pris cette décision individuellement, dont les Suisses Stefan Kung (Groupama-FDJ), Marc Hirschi (UAE Emirates), Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et Michael Schär (AG2R-Citroën).

Mäder est décédé vendredi matin, à l’âge de 26 ans des suites d’une lourde chute survenue jeudi. La 6e étape de vendredi a été neutralisée, et le peloton a rendu hommage au coureur suisse en parcourant regroupé les 30 derniers kilomètres de celle-ci.