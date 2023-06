Tour de Belgique: l’équipe Baloise Trek Lions abandonne la course après un vol de matériel

« Hier soir, nous avons été victimes d’un vol de nos vélos et roues. Malheureusement il n’est pas possible pour nous de prendre le départ aujourd’hui de la dernière étape du Tour de Belgique. Nous attendons l’enquête de police », a publié l’équipe sur Facebook.

L’équipe Baloise Trek Lions a abandonné le Tour de Belgique (2.Pro), au matin de la 5e et dernière étape prévue autour de Bruxelles. La formation belge a été victime d’un vol dans la nuit de samedi à dimanche : les vélos et roues des coureurs ont disparu, comme l’a annoncé l’équipe sur les réseaux sociaux.

Baloise Trek Lions avait pris le départ de la course avec Dietmar Ledegen, Ward Huybs et Daan Mariën ainsi que les Néerlandais David Haverdings, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar et Lars van der Haar. Nieuwenhuis était le mieux classé au classement général, à la 31e place, à 14 : 22 du leader néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck).