Doku, Lukebakio, Bakayoko et Tresor: «C’est vraiment du luxe» pour Domenico Tedesco (vidéos)

Il y a peu, les Diables rouges apportaient encore, chacun individuellement, leur touche d’excellence dans chaque compartiment du jeu. De Courtois, depuis longtemps infranchissable, à Lukaku et son appétit sans fin, en passant par Kompant, Alderweireld et Vertonghen en défense, sans oublier, évidemment, le génie d’Eden Hazard et la maîtrise constante de Kevin De Bruyne. La Belgique n’a évidemment pas tout perdu mais samedi soir, sans son capitaine, a dû réinventer son jeu en profitant de ses meilleurs atouts tout en restant une équipe imprévisible. Dodi Lukebakio : « Notre jeu est clair » Ce caractère déconcertant, les Diables rouges le traitent davantage dans l’homme que dans la tactique de Domenico Tedesco, qui a tenté des choses sans parvenir à véritablement surprendre l’Autriche. À l’image de Dodi Lukebakio, pourquoi se priver de ces qualités de dribble, bien que connues, au moment de faire la différence ? « Notre jeu est clair : on se base sur les un contre un, que ce soit Jérémy (Doku) et moi », reconnaît le joueur du Hertha Berlin. « Je pense que contre l’Autriche, nous avons bien utilisé cette arme-là, mais il faudra être plus efficace en Estonie. » Efficace, Lukebakio l’a été en trouvant Lukaku pour une troisième passe décisive dans ces qualifications pour l’Euro, mais il aurait aussi dû marquer ou être moins « gentil » dans la surface.

Jérémy Doku : « Plus lucide dans les 16 mètres » Être plus tueur, les plus jeunes qui font désormais vivre cette équipe nationale veulent certainement le devenir. S’il est dans le groupe depuis un moment, Jérémy Doku fait toujours partie de cette classe prometteuse.

Mais contre l’Autriche, le joueur de Rennes a prouvé que son énergie débordante, véritable atout dans le jeu de Domenico Tedesco, doit aussi coïncider avec plus de justesse technique. « Je pense que jusqu’aux seize mètres adverses, nous avons bien combiné, mais après, nous avons manqué de lucidité », avoue-t-il. « Nous devons faire de meilleurs choix. J’étais un peu frustré, car l’arbitre aurait pu siffler deux, trois fautes supplémentaires sur moi, mais c’est comme ça, c’est le foot. Nous devons faire mieux. » Johan Bakayoko tout aussi déroutant L’avantage, pour Domenico Tedesco, c’est que ses jokers sont multiples dans cette aire de jeu. Dans l’obligation de marquer, le sélectionneur national n’a pas hésité à terminer la rencontre avec quatre attaquants, Johan Bakayoko étant le premier à faire son apparition pour soulager Dodi Lukebakio et appuyer un peu plus sur le flanc gauche. « En faisant monter Johan et Mike, le coach a vraiment tout tenté. Ils ont amené du danger mais nous étions face à une équipe bien organisée », constate Jérémy Doku. Concernant le joueur du PSV, on constate que ses aptitudes sont très similaires à celles de Doku et Lukebakio, que son pied gauche peut être dévastateur (il a tenté sa chance à plusieurs reprises) mais qu’il doit aussi être plus précis dans certaines situations. Mike Tresor, le début de l’histoire Dans l’emballement d’une fin de rencontre débridée, la montée au jeu de Mike Tresor aura été la moins productive, mais le néo-Diable a déjà établi une connexion avec Lukaku. Le Genkois n’est pas aussi explosif que Doku, mais peut-être plus qu’un Trossard ou un Carrasco.