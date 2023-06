Tour de Suisse: Magnus Sheffield, qui a subi la même chute que Gino Mäder, a quitté l’hôpital

Sheffield a subi une commotion cérébrale et quelques contusions. Gino Mäder a dû être réanimé et a été transporté à l’hôpital par un hélicoptère. Il y est décédé vendredi.

Le peloton a rendu hommage au coureur suisse en parcourant regroupé les 30 derniers kilomètres de la 6e étape. La course a repris samedi, et le champion du monde Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a dédié sa victoire à Mäder. Dimanche, un contre-la-montre entre Saint-Gall et Abtwil conclura cette 86ème édition du Tour de Suisse.