Tour de Slovénie: Matej Mohoric remporte la dernière étape et dédie sa victoire à son coéquipier Gino Mäder (vidéo)

Filippo Zana a remporté le 29e Tour de Slovénie (2.Pro) dimanche. L’Italien a terminé 2e de la 5e et dernière étape, disputée entre Vrhnika et Novo Mesto sur 155,7 kilomètres, derrière le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious). Un autre Slovène, Luka Mezgec (Jayco Alula), a pris la 3e place de l’étape, à 16 secondes du duo de tête.

Johan Meens (Bingoal WB) a fini 8e et premier Belge de cette ultime étape, qui présentait un profil particulier, avec trois sprints pour les bonifications en milieu d’étape avant un premier passage sur la ligne et l’ascension de Trska Gora (1,3 km à 10,6 %) à 20 kilomètres du terme.

C’est après cette bosse que la différence s’est faite, à 10 kilomètres de l’arrivée. Mohoric, qui avait déclaré avant le départ qu’il voulait s’imposer pour Gino Mäder, son coéquipier décédé vendredi au Tour de Suisse, accélérait et était suivi par Zana. Le duo allait au bout et se disputait la victoire au sprint, enlevé par le Slovène, qui a écrit dimanche la 18e ligne de son palmarès, où l’on trouve entre autres une victoire à Milan-Sanremo, une étape du Giro et deux étapes du Tour.

Au général, Zana finit avec 18 secondes d’avance sur Mohoric et 23 sur l’Italien Diego Ulissi (UAE Team Emirates), 9e dimanche.

Quatrième Italien vainqueur du Tour de Slovénie, Zana succède au palmarès à Tadej Pogacar, qui s’était adjugé les deux dernières éditions de la course slovène.