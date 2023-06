Mathieu van der Poel n’a laissé aucune chance à ses concurrents sur le Tour de Belgique: «Content de pouvoir aller au Tour avec cette forme»

«Bien sûr, j’avais besoin d’un rythme de course après mon stage. Je suis venu ici pour gagner le classement général et j’ai réussi. C’est une semaine réussie pour notre équipe», a commenté Mathieu van der Poel.

Le vainqueur de l’étape, Fabio Jakobsen, a parlé d’un virage trop dangereux dans les 300 derniers mètres. Van der Poel a même parlé d’une phase finale trop dangereuse. «Il n’y a pas que ce virage qui était dangereux. Les 10 à 15 derniers kilomètres étaient très mouvementés. Je n’ai pas revu le sprint, mais je pense que Jasper Philipsen a perdu de la vitesse dans ce dernier virage. C’est très regrettable. Pour le reste, nous avons bien travaillé. Le championnat des Pays-Bas à Sittard-Geleen ? Je n’ai pas encore regardé le parcours en détail, mais je serai confronté aux gars des autres équipes, quantitativement plus importantes. Cela ne rendra pas la course plus facile. Je suis heureux de pouvoir participer au Tour avec cette forme et cette condition. Nous avons travaillé suffisamment dur pour cela. Au cours de la deuxième ou de la troisième semaine, il y aura probablement quelques étapes où je pourrai faire quelque chose. Avec Jasper Philipsen, nous sommes résolument tournés vers le vert. Je serai certainement impliqué dans ce processus. J’espère que nous pourrons atteindre cet objectif.»