«Oh mon dieu!»: l’émouvante réaction d’Andy Murray, qui aperçoit sa famille dans les tribunes après avoir remporté le Challenger de Nottingham (vidéo)

Grâce à un break d’entrée, Andy Murray a fait la course en tête dans le premier set, et il a pu se permettre de concéder son service après avoir creusé un écart de deux breaks, pour s’imposer 6-4. Dans la deuxième manche, Cazaux a tenu tête au Britannique et aucune balle de break n’a été offerte jusqu’à 4-4, quand Murray a pris le service du Français et a servi pour le match par la suite, 6-4.

Après la rencontre, le Britannique a offert un moment assez insolite aux spectateurs présents. Lors de son interview, Andy Murray évoquait son envie de retourner au plus vite auprès de sa famille, pour passer la fête des pères avec ses enfants. Avant de se rendre compte, au beau milieu d’une phrase, que ces derniers lui avaient fait la surprise de venir le voir. « Oh mon dieu ! Je ne le savais vraiment pas », a-t-il alors lancé en fixant les tribunes.