Thomas Van der Plaetsen, à fond la forme

Venu à Ratingen pour se tester, terminer un premier décathlon depuis celui de Götzis en mai… 2021 et en terminer avec les soucis physiques qui l’avaient obligé à abandonner aux Jeux de Tokyo (grave blessure aux ischios et au genou) mais aussi au meeting Multistars de Desenzano (pied), au début du mois de mars, Thomas Van der Plaetsen est arrivé à ses fins. Alors qu’il affirmait avant coup espérer atteindre la barre des 8200 points avec l’idée de se positionner en ordre utile pour arracher un extremis une qualification pour les Mondiaux de Budapest via un ranking mondial difficile à comprendre, le Gantois s’est montré très constant, samedi et dimanche. Après un dernier 1500 m bouclé en 4.45.91, loin de son record personnel de 4.32.52 mais au bout d’un effort violent et sous les vivats d’un public allemand chaud bouillant, Van der Plaetsen a finalement terminé 4e