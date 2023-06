Un succès et de la maitrise pour les Red Lions (vidéo)

24 heures après avoir battu l’Australie (5-4) à l’issue d’une rencontre de très haute intensité et réellement passionnante, la Belgique voulait confirmer face à la Nouvelle-Zélande en proposant une nouvelle prestation aboutie. Avec Tanguy Cosyns, William Ghislain et Nicolas Poncelet dans le groupe des 18 (à la place de Arthur Van Doren, Nicolas De Kerpel et Florent van Aubel), et Loic Van Doren dans les buts, les Red Lions devaient néanmoins patienter avant de lancer les hostilités. C’est d’ailleurs seulement dans le deuxième quart d’heure que les ouailles de Michel Van den Heuvel prenaient l’avantage au marquoir grâce à Tanguy Cosyns, sur penalty (22e).Les Black Sticks étaient regroupés dans leur camp et essayaient, au maximum, de couper les angles de passes. Au final, ces 30 premières minutes étaient assez pauvre en réelles opportunités à l’exception d’un tir en revers pour Sebastien Dockier ou d’un shot de Thibeau Stockbroekx.