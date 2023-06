L’Espagne vient à bout de la Croatie aux tirs au but et remporte la Ligue des Nations

L’Espagne a remporté la troisième édition de la Ligue des Nations de football dimanche au Kuip de Rotterdam. En finale, elle a battu la Croatie 5 tirs au but à 4. Les deux équipes étaient à égalité (0-0).

Vlsic, Brozovic, Modric, côté croate; Joselu, Rodri, Merino, chez les Espagnols, ont réussi leur tir (3-3). Simon arrêta l’envoi de Majer tandis qu’Asencio donnait l’avance à la Roja (3-4). Perisic obligea Laporte à inscrire le sien mais la transversale en décida autrement (4-4). Simon détourna l’envoi de Petkovic et Carvajal ne laissait pas passer sa chance (4-5).

Au palmarès, l’Espagne succède au palmarès au Portugal premier lauréat en 2019 et à la France vainqueur en 2021.

Par rapport à la demi-finale, Zlatko Dalic sa titularisé Erlic en défense à la place de Vida. Chez les Espagnols, Luis de la Fuente a procédé à deux changements, préférant Asensio et Ruiz à Merino et Moreno. Soutenus bruyamment par leurs nombreux supporters (25.000), les Croates ont affiché une plus grande assurance au coup d’envoi. Mais la première occasion a été pour Gavi (12e). Le duel est resté très tactique et les surfaces de réparation peu occupées.

À la reprise, la Croatie a accentué sa pression mais les véritables occasions demeuraient rares. Rodri, homme du match, tenta sa chance de loin (65e). La montée au jeu de Fati (66e) a failli s’avérer payante pour les Espagnols. Il alerta Livakovic et Ruiz manqua de peu son lob (75e). Le Barcelonais manqua à la 84e la plus grosse occasion du match sa reprise au petit rectangle était repoussée par Perisic. Asencio, lui, croisa trop son tir juste avant la prolongation (90e).