Rien d’alarmant pour les Diables… pour le moment: les enseignements à tirer de Belgique-Autriche avant d’aller en Estonie

Face à une Autriche plus solide que géniale, les Diables ont abandonné leurs premiers points sur le chemin de l’Euro 2024. Ils n’avaient plus été tenus en échec dans une éliminatoire de cette compétition depuis juin 2015 face au pays de Galles (0-1)…

Il faut pouvoir accepter de ne pas gagner des matches qu’on peut parfaitement perdre. L’avant-dernier rendez-vous de la saison pour la Diables et la première de Domenico Tedesco à domicile tiennent tout entier dans ce qui pourrait être considéré comme un truisme. Mais celui-ci prend en réalité tout son sens quand on ne cède pas au catastrophisme et que l’on prend la peine de mettre bout à bout les différentes séquences où les Diables sont passés par toute la palette des sentiments.

Le doute en début de partie, lorsque tout le monde est très vite parvenu au constat de carence du système mis en place, au travers notamment du rôle hybride imposé à un Castagne errant tel un zombie entre deux lignes.

La nécessité d’un retour à plus de solidarité ensuite, une fois incluse dans les têtes l’hypothèse bien réelle de voir l’Autriche doubler la mise via une reconversion aboutissant sur un malentendu.

Le retour de la confiance, enfin, dès l’égalisation où le rappel à des valeurs plus traditionnelles sur le plan tactique a replacé toute une série de joueurs en perte de repère, en position d’apporter un plus au collectif.