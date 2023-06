Vertonghen de retour, Openda en Géorgie: les dernières nouvelles du noyau des Diables à deux jours du match en Estonie

L’attaquant de Lens ne partira pas plus tôt en vacances mais prend la direction de la Géorgie pour rejoindre ses « copains » des Espoirs qui débuteront l’Euro ce mercredi contre les Pays-Bas (18h). Avec Openda donc.

Lukaku et Batshuayi étant « fit », pas besoin d’un troisième « neuf » pour la rencontre à Tallinn. Un petit « cadeau » de la part de Tedesco à Jacky Mathijssen qui devra, par contre, attendre avant de voir débarquer le trio Al-Dakhil-Deman-Vranckx, les trois éléments étant du voyage dans le pays balte. Tout comme Jan Vertonghen.

Le défenseur central d’Anderlecht n’a pas été jugé « prêt » pour la venue de l’Autriche, lui qui n’a plus joué un match depuis le 23 avril. « Il avait quelques problèmes de cheville et on ne voulait pas prendre de risque », précisait Tedesco. « Il a une session dimanche et s’il réagit bien, il sera du voyage en Estonie. » Visiblement, cela s’est bien passé. L’Anversois est prévu en conférence de presse lundi soir. Il est donc du voyage en Estonie. Dendoncker aussi. ?