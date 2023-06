L’édito: les adieux d’Eden Hazard auraient mérité une petite étincelle...

Samedi soir sur terre pour un extraterrestre. Eden Hazard, le plus grand petit homme qu’ait jamais enfanté le football belge est de sortie. Au propre comme au figuré. Six mois après l’annonce de sa retraite internationale, celle-ci se matérialise à la première occasion venue, de revoir le stade Roi-Baudouin se parer de ses plus beaux atours. L’enceinte nationale refait le plein. Aux buvettes comme en tribunes, les supporters au dressing code vermeil, transforment les lieux en une fourmilière rougeoyante.