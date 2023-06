Trois petits nouveaux ont fait leur début avec les Diables face à l’Autriche: c’est une première depuis 2015

C’était lors d’un match amical contre la Suisse à une époque où, en raison du Covid, les fenêtres internationales comptaient trois rencontres. Roberto Martinez profitait du premier match pour donner du temps de jeu à de plus jeunes éléments. Ce soir-là, à Louvain, Delcroix, De Ketelaere et Lukebakio avaient connu leur première fois.

Si le sélectionneur allemand les a préférés à des éléments plus expérimentés comme Bornauw, Saelemaekers, Vanaken ou Batshuayi, c’est qu’ils ont donné satisfaction durant la semaine d’entraînement à Tubize. Pareil face aux Autrichiens. « Je suis fier des jeunes joueurs », s’enthousiasmait Tedesco. « Quand ils montent au jeu, ils savent exactement ce qu’ils doivent faire. » Sans complexe, Vranckx et Trésor n’ont pas eu peur de prendre leurs responsabilités et tenter de déséquilibrer le bloc adverse. Le joueur du Milan AC n’était pas loin de faire 2-1 sur un service du pensionnaire du… Racing Genk. « On devait être présent dans les reconversions offensives et utiliser nos qualités dont la dernière passe dans mon chef », relatait le Footballeur pro de l’année après le coup de sifflet final. À l’autre bout du terrain, Ameen Al-Dakhil devait faire en sorte d’empêcher l’actuel leader du groupe d’inscrire un deuxième but. Mission accomplie pour le joueur de Burnley dans les quelques minutes où il était associé à Wout Faes. Des débuts intéressants pour trois hommes loin de vouloir se contenter de ce coup d’essai.