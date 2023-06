Grand Prix du Canada: Max Verstappen, la victoire dans le 100

Le double champion du monde a offert à Red Bull la 100e victoire de son histoire. Et a franchi un pas de plus vers un troisième titre consécutif. Alonso (2e) et Hamilton (3e) ont fait le job, devant les Ferrari de Leclerc et Sainz, bien remontées.

On attendait la pluie pour ce Grand Prix du Canada qui a bâti une bonne part de son histoire sur des éditions rendues chaotiques par quelques draches mémorables. Après deux journées perturbées, et une qualification totalement chamboulée par les ondées, la course s’est déroulée sur piste sèche. Et a permis à Max Verstappen de conquérir sa sixième victoire de la saison en huit Grand Prix ; ainsi que sa dixième victoire (sur 41 au total) au bout d’une course menée d’un bout à l’autre.