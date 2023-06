Golf: l’invité-surprise Wyndham Clark résiste à Rory McIlroy et s’offre l’US Open

« Je crois que ma maman me regardait aujourd’hui. Tu me manques… J’ai travaillé si dur et j’ai visualisé si souvent ce moment où je me retrouverais dans cette position. C’était mon heure », a commenté le vainqueur, trophée en mains, après avoir essuyé ses larmes sur le green du N.18 où il a assuré le par pour acter son triomphe inattendu.

De quoi en effet se montrer à la hauteur de la demande sa mère, Lise, qui lui mit son premier club dans les mains, enfant, et l’avait enjoint à « jouer gros », juste avant de mourir d’un cancer du sein il y a 10 ans, à l’âge de 55 ans.

Le golfeur de 29 ans a de fait su tenir bon en tête, tout au long du quatrième et dernier tour, devant McIlroy, N.3 mondial, double lauréat de l’épreuve en 2012 et 2014, qui rêvait d’un cinquième Majeur, mais a échoué à un coup.

Parti en pole position en début d’après-midi, ex aequo avec son compatriote Ricky Fowler qui a lui fini au 5e rang, Clark a placé un birdie dès le N.1 et n’a ensuite jamais eu la faiblesse de regarder dans le rétroviseur.