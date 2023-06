«Restons réalistes»: le RWDM s’exprime sur la rumeur Eden Hazard

Son dilemme est simple, et compliqué à la fois. S’il arrête à 32 ans, Eden Hazard imitera d’autres légendes comme Michel Platini, Didier Deschamps, Eric Cantona, Patrick Kluivert ou Frank Rijkaard, qui avaient tous le corps et l’esprit fatigués. La différence c’est qu’Eden est encore frais, dans ses jambes et dans sa tête. Le Brainois est d’ailleurs cité en MLS et même au RWDM.

Du côté du RWDM, on ne se berce en tout cas pas d’illusions. « C’est une belle rumeur mais restons réalistes », nous dit-on. Mais bon, Eden n’en serait pas à son premier contre-pied…