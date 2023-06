David Goffin grimpe au classement ATP malgré sa défaite au premier tour à Rosmalen

Kimmer Coppejans est devenu le 2e joueur belge au nouveau classement ATP publié lundi. Derrière David Goffin (ATP 124), l’Ostendais occupe désormais le 161e rang mondial.

David Goffin a progressé de deux rangs après avoir passé les qualifications à Rosmalen et s’être incliné au premier tour contre le Kazakh Alexander Bublik. De quoi glaner quelques points donc. Il se stabilise à la 124e place, après avoir quitté le top 100 au début du mois de mai.

Le numéro 1 belge disputera cette semaine le Challenger 125 d’Ilkley, tout comme Zizou Bergs. Le natif de Lommel, qui avait remporté la victoire finale l’année dernière, a chuté au 182e rang (-48) à cause du décalage d’une semaine du tournoi. Il aura donc l’occasion de récupérer les points perdus cette semaine en Grande-Bretagne, alors que s’annonce Wimbledon au début du mois de juillet.

Kimmer Coppejans (ATP 161) s’intercale donc provisoirement entre Goffin et Bergs, et gagne 10 places grâce à son 2e tour à Bratislava, en Slovaquie. Suivent ensuite Joris De Loore (ATP 192, +2), Gauthier Onclin (ATP 203, -1), Raphael Collignon (ATP 214, -3) et Michael Geerts (ATP 251, -8).

En double, Sander Gillé (ATP 23) et Joran Vliegen (ATP 24) ont gagné deux rangs malgré la semaine de repos après leur finale perdue à Roland-Garros.

L’Américain Frances Tiafoe fait la bonne opération après son titre à Stuttgart. Il intègre le top 10 pour la première fois de sa carrière, et double ainsi le Russe Karen Khachanov et le Canadien Felix Auger-Aliassime.