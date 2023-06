Les Red Lions à la recherche du juste équilibre

Les ouailles de Michel van den Heuvel ont régalé leurs supporters qu’ils retrouvaient, pour la première fois, à Anvers, dans cette Pro League. En effet, outre les deux succès face à l’Australie (5-4), samedi, et face à la Nouvelle-Zélande (3-1), dimanche, ils ont soigné la manière pour ces grandes retrouvailles. Deux rencontres fort différentes à bien des égards mais qui ont totalement satisfait le capitaine Felix Denayer qui a pris le temps d’analyser avec sa justesse habituelle ces deux duels. « Je dois reconnaître que je suis assez content de nos prestations mais également de ce que nous avons montré en Pro League lors de nos six dernières sorties. Ce n’est jamais simple de trouver le juste équilibre entre le court terme et la vision à plus long terme. Les jeunes qui jouent leurs premiers matchs sous le maillot des Red Lions veulent évidemment gagner toutes les rencontres. Pour les plus anciens, comme pour moi, on pense surtout à soigner leur intégration mais aussi à assurer la fluidité du collectif.