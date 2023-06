Anthony Descotte prêté pour une saison supplémentaire par Charleroi au FC Utrecht

Le FC Utrecht a prolongé le prêt d’Anthony Descotte du Sporting Charleroi pour une saison supplémentaire. Le club d’Eredivisie a expliqué dans son annonce, lundi, avoir négocié par ailleurs une option d’achat pour s’offrir définitivement les services de l’attaquant de 19 ans à la fin de la saison.

Anthony Descotte était arrivé de Charleroi à Utrecht en janvier. Il a depuis lors marqué 1 but en 6 rencontres d’Eredivisie avec le club, et effectué 6 apparitions supplémentaires pour l’équipe réserve du club qui évolue en deuxième division, inscrivant 3 buts.

« Ces derniers mois, Anthony a montré son potentiel et ses qualités en équipe première et au Jong FC Utrecht », a déclaré le directeur technique Jordy Zuidam sur le site web du club néerlandais. « Sa vitesse, ses passes, la profondeur de son jeu et sa frappe font de lui un attaquant dangereux et complet. Nous sommes impatients de le voir évoluer avec nous et nous avons confiance en lui ».